        Yozgat Haberleri Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı

        Yozgat'ta "Manda Islah Projesi" kapsamında İstanbul'dan getirilen damızlık erkek mandalar, yüzde 50 hibe desteğiyle 20 besiciye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manda Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, merkeze bağlı İnceçayır köyünde düzenlenen törenle 20 besiciye birer damızlık manda teslim edildi.

        Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıkta önemli kentler arasında yer aldığını belirtti.

        Yozgat'ın manda yetiştiriciliğini halen sürdürdüğünü dile getiren Özkan​​​​​​​, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve üreticilerimizle damızlık manda dağıtımını gerçekleştirdik. Süreç dahilinde amacımız üretimi sürdürmek ve sağlıklı ıslahı da yerine getirmek." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske de yetiştiricilere manda desteklerinin sürdüğünü söyledi.

        Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Muzaffer Keser de 2011 yılında 87 bin olan manda varlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2023'te 197 bine yükseldiğini, sonraki yıllarda 164 bine kadar gerilediğini belirterek, gençleri hayvancılığa yönelmeye davet etti.

        Destekten faydalanan besici Sezai Altunok ise köyde mandacılık yaptıklarını, devlet ve valiliğin desteğiyle temin edilen damızlıklarla ırkın ve süt veriminin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, sağlanan yüzde 50 hibe desteği için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 20 manda üreticilere teslim edildi
        Yozgat'ta 20 manda üreticilere teslim edildi
        Yozgat'ta öğrenciler Kazankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı
        Yozgat'ta öğrenciler Kazankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı
        Denetimli serbestlik yükümlüsünden huzurevi sakinlerine gönüllü berberlik h...
        Denetimli serbestlik yükümlüsünden huzurevi sakinlerine gönüllü berberlik h...
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kaynak suyunda yetişiyor, vatandaş taze taze alıp gidiyor
        Kaynak suyunda yetişiyor, vatandaş taze taze alıp gidiyor