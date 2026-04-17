Denetimli serbestlik yükümlüsünden huzurevi sakinlerine gönüllü berberlik hizmeti

SAİT ÇELİK - Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlü A.U, bir taraftan cezasını çekerken, diğer yandan da huzurevinde kalan yaşlıların tıraşlarını yapıyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlü A.U, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara kuaförlük hizmeti sunmak için gönüllü oldu.



Haftada bir gün huzurevine giden A.U, yaşlılarla sohbet ediyor ve isteklerine göre saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, AA muhabirine, denetimli serbestlik sisteminin yükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan önemli bir infaz yöntemi olduğunu söyledi.



Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalışma gibi faaliyetlerle topluma katkı sağladığına dikkati çeken Aydoğan, ayrıca sorumluluk bilinci kazandıklarını dile getirdi.



- "Yükümlülerimize toplumsal sorumluluk bilincini kazandırmaktayız"



Bu tür kamu hizmetlerinin bireysel ve toplumsal iyileşmeyi desteklediğini vurgulayan Aydoğan, şöyle konuştu:





"Sunulan bu hizmet sayesinde, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarından sosyal etkileşimlerini arttırmak, moral ve motivasyonlarına olumlu katkıda sağlamak amacıyla arkadaşımız burada faaliyet göstermektedir. Bu hizmet denetimli serbestlikte bulunan yükümlüler için topluma fayda sağlama ve kamu yararına katkıda bulunma konusuyla kişisel iyileşmelerini destekleyen çok önemli bir adımdır. Haftanın bir günü verdikleri ücretsiz berberlik hizmeti hem yaşlılarımızın moralini yükseltmekte hem de yükümlülerimize toplumsal sorumluluk bilincini kazandırmaktayız."



Aydoğan, bu tür kamu hizmetlerinin bireysel ve toplumsal iyileşmeyi desteklediğini belirterek, bu örnek dayanışmanın diğer kurumlara da ilham olmasını temenni etti.



Yükümlü A.U. ise Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haftada bir gün geldiği huzurevinde yaşlıların tıraşlarını yaptığını söyledi.



Mesleğinin berberlik olduğunu ifade eden A.U, denetimli serbestlik çerçevesinde yaşlıların tıraşlarını yaparak katkı sunmak istediğini anlattı.



Denetimli serbestliğin sunduğu bu imkanın kendisi için değerli olduğunu dile getiren A.U, "Hem insanlarla kaynaşma fırsatı buldum hem de yaşlılarımızın gönlünü alıp onları mutlu etmek bana çok güzel duygular yaşattı. Genelde buraya biraz erken geliyorum. Önce yaşlılarımızla sohbet ediyorum, hal ve hatırlarını soruyorum. Daha sonra nasıl istiyorlarsa o şekilde tıraşlarını yapıyorum. Onlarla sohbet etmek bana da iyi geliyor. Bu süreç benim için çok anlamlı oldu. Denetim sürecim bana sosyal birey olmanın farkındalığını kattı." ifadelerini kullandı.



A.U, denetim süresi bittikten sonra da gönüllü olarak huzurevine gelerek, yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.



Huzurevi sakinlerinden Mustafa Ulusoy da berberin tıraşlarını isteklerine göre yaptığını belirterek, verilen hizmetten memnun olduklarını söyledi.

