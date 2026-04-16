Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan 22 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Kırlar köyünde hayvancılıkla uğraşan Ö.D, 22 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Hayvanlarını teslim alan Ö.D, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

