        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla motosiklet turu düzenlendi

        Yozgat'ta kentin güzellikleri ve Çamlık Milli Parkı'nı tanıtmak amacıyla motosiklet turu düzenlendi.

        Giriş: 15.04.2026 - 15:11 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Turizm Haftası dolayısıyla valilik önünde toplanan doğaseverler ve motosiklet tutkunları, şehir merkezinden geçerek motorlarıyla Çamlık Milli Parkı'na geldi.

        Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin farklı bölgelerinde bulunan doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla motosiklet turu düzenlediklerini söyledi.

        Yozgat'ın turizm kenti olma yolunda adım adım ilerlediğini dile getiren Özkan, "Yozgat artık bir yandan sanayi kenti olurken, diğer yandan turizm kenti olma yolunda da adım adım ilerliyor. Bu tür faaliyetler, ilimizin tanıtımı ve anlatımı açısından son derece önemlidir. İnşallah altyapıda, tarımda ve sanayide katettiğimiz yolu, turizmde de hep birlikte katedeceğiz. Bugün de emek veren arkadaşlarımıza ve etkinliğe katılan Yozgatlı motorculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de etkinlikte Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nı öne çıkarmak istediklerini dile getirdi.

        Etkinliğe katılan Yozgat Bozok Motosiklet Grubu Başkanı Muhammet Mustafa Uysal ise şehrin tanıtımı için il ve ilçe bazında farklı şehirlere giderek faaliyetler yürüttüklerini, Turizm Haftası dolayısıyla da grubuyla Çamlık Milli Parkı'nda bulunduklarını kaydetti.

