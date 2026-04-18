Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ankara ile Akdağmadeni ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 gram esrar, 18 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği ve 5 cep telefonu bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

