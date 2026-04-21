        Yozgat'ta öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına "23 Nisan" ziyareti

        Yozgat'ta öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına "23 Nisan" ziyareti

        Yozgat Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret etti.

        Giriş: 21.04.2026 - 10:30 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığına giden öğrencilere, jandarmanın araç ve ekipmanları tanıtıldı. Öğrenciler, eğitimli köpekleri sevdi.


        Makamında öğrencileri ağırlayan İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, misafirlerinin sorularını yanıtladı, kitap başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.

        Yalınkılıç, ziyarette makamını 3 sınıf öğrencileri Sait Akif Polat ile Berk Efe Kanbur'a devretti.

        Öğrenci Polat, burada bulunmanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu özel günde jandarma koltuğuna oturmak benim için büyük mutluluk. Sizler gece gündüz çalışarak bizi koruyorsunuz, bu yüzden kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

        Kanbur da jandarma olmanın vatanı korumak açısından önemli bir görev olduğunu belirterek, "Biz de büyüyünce sizler gibi ülkemize, vatanımıza hizmet edeceğiz. Kahraman Ayla öğretmenimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi çok seviyorum." dedi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!

        Benzer Haberler

        Bir günlüğüne Yozgat İl Jandarma Komutanı oldular
        Bir günlüğüne Yozgat İl Jandarma Komutanı oldular
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
        Yozgat'ta nisanda beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi
        Yozgat'ta nisanda beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Artan yağışlar nohutta rekolte beklentisini artırdı
        Artan yağışlar nohutta rekolte beklentisini artırdı
        Tarım arazilerini sular altında bırakan Kanak Çayı dronla görüntülendi
        Tarım arazilerini sular altında bırakan Kanak Çayı dronla görüntülendi