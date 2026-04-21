        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu Yozgat'ta sevinçle karşılandı

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'ta sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Bozok Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Konferans Salonu'nda izlenen şampiyona sırasında, Rıza Kayaalp'in annesi, babası, yakınları, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

        Mücadele sırasında milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, oğlunun başarılı olması için dua etti.

        Rıza Kayaalp'in Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu olması, ailesine ve maçı takip edenlere büyük sevinç yaşattı.

        Rıza Kayaalp'in madalya törenini izleyenler, İstiklal Marşı'na eşlik etti.

        Anne Sevgi Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmesinden çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kayaalp, "Biz bayrak için çalışıyoruz. Orası güreş yeri, dövüş yeri değil. Benim oğlum da onlara vurabilirdi ama sabrıyla, şükrüyle kazandı. İki rakibi de oğluma vurdu, ben de anneyim, dayanamıyorum ama ona hep dua ettim. Onda duanın gücü, Türk gücü, Türk kanı var. Ben oğlumla çok gurur duyuyorum, mutluyum. Allah böyle evladı herkese versin." diye konuştu.

        Baba Kelami Kayaalp ise şampiyon olan oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hurdacıda çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta hurdacıda çıkan yangın söndürüldü
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu
        Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 şüpheli yakalandı
        Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programı düzenlendi
        Yozgat'ta "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programı düzenlendi
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti