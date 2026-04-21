Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu Yozgat'ta sevinçle karşılandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'ta sevinçle karşılandı.



Bozok Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Konferans Salonu'nda izlenen şampiyona sırasında, Rıza Kayaalp'in annesi, babası, yakınları, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve öğrenciler büyük heyecan yaşadı.



Mücadele sırasında milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, oğlunun başarılı olması için dua etti.



Rıza Kayaalp'in Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu olması, ailesine ve maçı takip edenlere büyük sevinç yaşattı.



Rıza Kayaalp'in madalya törenini izleyenler, İstiklal Marşı'na eşlik etti.



Anne Sevgi Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmesinden çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kayaalp, "Biz bayrak için çalışıyoruz. Orası güreş yeri, dövüş yeri değil. Benim oğlum da onlara vurabilirdi ama sabrıyla, şükrüyle kazandı. İki rakibi de oğluma vurdu, ben de anneyim, dayanamıyorum ama ona hep dua ettim. Onda duanın gücü, Türk gücü, Türk kanı var. Ben oğlumla çok gurur duyuyorum, mutluyum. Allah böyle evladı herkese versin." diye konuştu.



Baba Kelami Kayaalp ise şampiyon olan oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

