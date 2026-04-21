Yozgat'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 zanlı yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 şüpheli ile onlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren F.C.T. ve İ.T. ile düzeneği kurmalarında kendilerine yardım ettiği belirlenen M.B. ve M.D'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 cep telefonu ve 2 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
