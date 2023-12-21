Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Çekerek Halk Eğitim Merkezinde 1182 kursiyer eğitim görüyor

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan 45 kursta 1182 kursiyer eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekerek Halk Eğitim Merkezinde 1182 kursiyer eğitim görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan 45 kursta 1182 kursiyer eğitim görüyor.

        Merkez Müdürü Osman Gül, AA muhabirine, 7 köy ve kurum binasında açılan 45 kursta çeşitli alanlarda eğitim verildiğini söyledi.

        Kurslara her yaştan katılım olduğunu ifade eden Gül, "Şu an kağıt rölyef, halı dokuma, ahşap boyama, el sanatları, bağlama, halk oyunu, resim, drama, voleybol, giyim, işaret dili, okuma-yazma, arıcılık, Kur'an-ı Kerim kurslarımız bulunmakta. Bunun dışında açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencilerimize hizmet vermekteyiz." dedi.

        Gül, kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirdiğini anlatarak, "Kursiyerlerimiz bilgi ve becerilerini geliştiriyor, sosyal yaşama uyumlarını artırıyor. Kurs sonunda elde ettikleri sertifikayla da çeşitli alanlarda iş imkanı buluyor. Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini kendi imkanları doğrultusunda satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu

        Benzer Haberler

        Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezinde Filistin halkı için eşofman ve zıbın üret...
        Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezinde Filistin halkı için eşofman ve zıbın üret...
        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri İsrail'in gazetecil...
        Yozgat'ta iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri İsrail'in gazetecil...
        Yozgat'ta polis eşleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Yozgat'ta polis eşleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Sorgun'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sorgun'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Akdağmadeni Belediyesinde en düşük işçi maaşı 20 bin lira oldu
        Akdağmadeni Belediyesinde en düşük işçi maaşı 20 bin lira oldu