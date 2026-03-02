Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'tın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarı üzerine, Yerköy mevkisindeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, 32 adet sentetik uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

