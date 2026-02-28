Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta kar nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti

        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:14
        Yozgat'ta kar nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti

        Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesine bağlı Özükavak ile Yavuhasan köyleri arasındaki yolda bir kamyonetin kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, soğuk havadan etkilenen sürücüye yardım etti. Mahsur kalan araç, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Öte yandan, Kadışehri ilçesinde devrilen Karayolları Müdürlüğüne ait kar küreme aracının bulunduğu yerden çıkarılmasına da ekipler destek verdi.

