Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş Yozgat'ta iftar programında konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş Yozgat'ta iftar programında konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen İbiş, partisinin gençlik kollarınca Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

        Programda konuşan İbiş, Yozgat'ta bulundukları salonda farklı duygular yaşadıklarını belirterek, salonun kendilerine çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlattığını ifade etti.

        Siyasi hayatına Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 15-16 yaşlarında en alt kademeden, ilçe teşkilatından başladığını anımsatan İbiş, "En alt kademeden başladığımız siyasi hayatımızda bugün Gençlik Kolları Genel Başkanı olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak nasip oldu. Bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak sizlerin karşısındayız." dedi.

        İbiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde gençlik mücadelesi yürüttüklerini, ramazan ayında da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        İbiş, sözlerine şöyle devam etti:


        "Türkiye'nin her yerindeki ramazan coşkusunu görüyorsunuz. Okullarımızda, sokaklarımızda bambaşka bir ramazan var. Bundan rahatsız olanlar da var. 'Laiklik atağı' geçirenler var. Laiklik bildirisi yayımlayanlar var. Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak her ramazan bu coşkuyu artırarak devam ettirme niyetindeyiz."

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'ın da katıldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla attı
        Yozgat'ta direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla attı
        Bilsem öğretmen, 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyeti unutamıyor
        Bilsem öğretmen, 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyeti unutamıyor
        Yozgat'ta Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor
        Yozgat'ta Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor
        Ramazan'da mideyi yormadan hem ruhsal hem fiziksel dinlenme mümkün
        Ramazan'da mideyi yormadan hem ruhsal hem fiziksel dinlenme mümkün
        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor