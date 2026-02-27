Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:15
        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli aracı Boğazlıyan ilçe girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.D. ve M.C.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

