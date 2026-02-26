Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.


        Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sonrası ana arterler, mahalle yolları ve bağlantı güzergahlarında belediye ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

        Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ekiplerin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin

        Benzer Haberler

        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada
        Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Yozgat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Yozgat'ta konuştu:
        Çözüm Koleji'nden anlamlı Ramazan projesi
        Çözüm Koleji'nden anlamlı Ramazan projesi
        Akdağmadeni'nde gönülleri birleştiren proje: Hatim kumbarası
        Akdağmadeni'nde gönülleri birleştiren proje: Hatim kumbarası
        İki ay önce toprağı susuzluktan çatlayan baraj gölünde doluluk yüzde 15'e u...
        İki ay önce toprağı susuzluktan çatlayan baraj gölünde doluluk yüzde 15'e u...
        Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar
        Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar