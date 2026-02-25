Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." dedi.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Acar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Başkanı Hasan Kandemir'den bilgi aldı.

        Burada konuşan Acar, "yiğitler şehri" Yozgat'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Acar, AK Parti olarak mübarek ramazanı, milletle bağlarını yeniden tazelemek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.

        Bu yılki ramazan çalışmalarını çok güçlü ve anlamlı bir temel üzerine inşa ettiklerini belirten Acar, şöyle konuştu:

        "Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek sahadayız. AK kadrolar olarak her haneye devletimizin şefkatini ve milletimizin birlikteliğini taşıyoruz. 'Niyetimiz bir.' diyerek milletimizin bekası ve selameti için hizmetlerimizi, 'İnancımız bir.' diyerek terörsüz, tam bağımsız bir Türkiye vizyonumuzu, 'Yolumuz bir.' diyerek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, inancımız kavi, yolumuz ise tek. O yol da büyük ve güçlü Türkiye yolu. Bu bereket iklimini dayanışmayı büyüterek, kardeşliği güçlendirerek yaşıyoruz. Birliğimizi pekiştirerek, güvenliğimizi tahkim ederek huzuru büyütmeye devam ediyoruz. Yozgat'ın samimi sofralarında 'Niyetimiz bir.' diyen her bir hemşehrimizle aslında Türkiye Yüzyılı'nın harcını karıyoruz. Çünkü milletimizin huzuru, Türkiye'mizin istikbali için niyetimiz bir. Birlik varsa dirayet vardır, yarınlara güven vardır."

        Acar, ekonomide istikrarı güçlendirirken, Türkiye'yi içine kapanık bir ülke olarak görmediklerini, ülkenin küresel ölçekte söz sahibi ve bir güç haline geldiğini vurguladı.

        Muhalefete eleştirilerde bulunan Acar, "Burada güvenliği tahkim etmekten, diplomasiyi güçlendirmekten, ekonomide istikrarı sağlamlaştırmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin istikbali için gece gündüz demeden reformlar yapıyoruz, 'üretim ve kalkınma' diyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki biz bu kritik eşikleri bir bir aşarken, ana muhalefet hala sığ polemiklerden ve algı siyasetinden medet umuyor. Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Çözüm Koleji'nden anlamlı Ramazan projesi
        Çözüm Koleji'nden anlamlı Ramazan projesi
        Akdağmadeni'nde gönülleri birleştiren proje: Hatim kumbarası
        Akdağmadeni'nde gönülleri birleştiren proje: Hatim kumbarası
        İki ay önce toprağı susuzluktan çatlayan baraj gölünde doluluk yüzde 15'e u...
        İki ay önce toprağı susuzluktan çatlayan baraj gölünde doluluk yüzde 15'e u...
        Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar
        Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
        Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı