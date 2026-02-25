Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.



Okula giden öğrenciler de okul bahçesinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.



İş yerlerine giden esnaf ise dükkanlarının önünde biriken karı temizledi.



Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, trafikte ve yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

