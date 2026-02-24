Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarı üzerine, merkeze bağlı Karapir köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

