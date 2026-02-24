Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Canlı
        Yozgat Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:25
        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarı üzerine, merkeze bağlı Karapir köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.


        Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


        Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

