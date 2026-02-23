Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla U.B, M.Y. ve İ.Ç'yi takibe aldı.
Minibüsle göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlıların bulunduğu araç, Yerköy ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan U.B, M.Y. ve İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
