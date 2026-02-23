Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı. A.D. idaresindeki 06 U 0587 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Sarıtopraklık Mezarlığı'na devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu M.D. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

