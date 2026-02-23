Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:29 Güncelleme:
        A.D. idaresindeki 06 U 0587 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Sarıtopraklık Mezarlığı'na devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yolcu M.D. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

