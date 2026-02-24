Canlı
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 20:18 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

