Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda 3 aracın, içindeki göçmenlerle Yozgat üzerinden Ankara ve Konya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.



Araçları kent girişindeki Muslubelen polis uygulama noktasında durduran ekipler, 13 düzensiz göçmen yakaladı.



Olayın ardından gözaltına alınan sürücüler M.K, S.H. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

