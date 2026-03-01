Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Giriş: 01.03.2026 - 11:47
        İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan kar sonrası çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.


        Güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Öte yandan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Akdağmadeni, Çayıralan, Boğazlıyan, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçe merkezlerini köylere bağlayan yollarda ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

