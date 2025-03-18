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        Hangi ülkede yumurta fiyatı ne kadar?

        ABD'de 2023 sonunda başlayan ve 2024 yılında etkisini artıran kuş gribi salgını, dünya genelinde yumurta tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edilirken, ABD'nin Türkiye dahil birçok ülkeden yumurta talebinde bulunması, Türkiye'nin ihracatını artırdı. Ancak bu durum, iç piyasada fiyatların hızla yükselmesine yol açtı. Son dört ayda yumurta fiyatlarının %70'in üzerinde zamlandığı görüldü.

        Giriş: 18.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:10
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        #yumurta

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