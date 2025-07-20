Yumuşatıcı kullanmadan da yumuşacık kıyafetlere sahip olabilirsiniz! Alerjik bünyeler için doğal çamaşır yumuşatıcıları

Çamaşır yumuşatıcıları bazıları için çamaşır temizliğinin olmazsa olmazıyken bazıları evine dahi sokmuyor. Özellikle alerjik bünyelerde yumuşatıcılardan kaynaklanan cilt tahrişlerinden, kaşıntıdan şikayetçi olanlar, kokusundan nefesinin tıkandığını söyleyenler yumuşak kıyafetlere sahip olabilmek için çamaşırları doğal yollarla yumuşatabilmenin yollarını arıyor. Neyse ki kimyasal ürünlere mecbur kalmadan doğal formüllerle yumuşacık kıyafetlere sahip olmak hala mümkün.

Tenis Topları

Önce basit denemelerden başlayalım. Çamaşır kurutma makinesi kullanıyorsanız, ve özellikle yorgan, havlu, nevresim gibi büyük parça kumaşların yumuşak ve kabarık olmasını istiyorsanız makinenin içine bir ya da iki tane tenis topu atmanız yeterli olacaktır. Tenis topları hem çamaşırların birbirine yapışmasını önleyerek hava sirkülasyonunu artırır hem de statik elektriği yatıştırdığı için çamaşırlarınızın sönmeden kabarık olmasını sağlar. Sadece pamuklu kumaşlarda işe yarar.

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Karbonat

Elbette her doğal temizlik ürününde başvurduğumuz karbonata burada da başvuracağız çünkü karbonat hem çamaşırlardaki kötü kokuyu giderir hem de suyun pH seviyesini düzenleyerek çamaşırların yumuşaklığına katkı sağlar. 1 ya da 2 yemek kaşığı karbonatı çamaşır makinenizin deterjanı koyduğunuz bölümüne ekleyin ve makineyi çalıştırın.