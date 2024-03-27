Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması: Birlikteliğimiz olmadı

"ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ OLMUŞTU"

Aşk iddialarının ortaya atılmasına neden olan olayı da anlatan Yüsra Geyik, "Çok güzel bir arkadaşlığımız olmuştu. Hatta kendisi ayakkabıcı olduğu için bana ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürürken haberimiz çıkmıştı. İlk tanıştığımız gündü ve sonra da düzelmedi o haberler. Aşk olmadığını da söylemiştik ama öyle kaldı" ifadelerini kullandı.