Yusuf Güney'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis talebi

HAPİS TALEBİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise şüpheli A.A.’nın sosyal medyada müşteki Yusuf Güney’e yönelik olarak "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaptığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminin uzlaştırma çerçevesinde kaldığı ancak taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin yapılamadığı da belirtildi.

İddianamede şüpheli A.A.’nın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.