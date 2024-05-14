Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yusuf Güney’e hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis talebi - Magazin haberleri

        Yusuf Güney'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis talebi

        Sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney'in ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremine ilişkin paylaşımına yönelik hakaret içerikli yorum yazdığı iddia edilen şüphelinin 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        9 Şubat 2023’te şarkıcı Yusuf Güney’in (39), sosyal medyada 6 Şubat 2023 depremlerine ilişkin paylaşımına yönelik "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaparak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli A.A.’ya (54) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

        2

        "ELEŞTİRİMİ DİLE GETİRDİM"

        Konuya ilişkin şüpheli A.A.’nın emniyette verdiği ifadesinde, "6 Şubat 2023’te çok sayıda insanımızın yaşadığı deprem felaketini yaşadık. Yusuf Güney deprem bölgesinde çektiği videoyu paylaşmıştı. Videoda devletin yetersiz kaldığı şeklinde ve devlet ile yöneticilerini kötülediği söylemleri oldu. Ben de kendisinin hakaret içerikli paylaşımına cevap olarak paylaşım yaptım. Deprem bölgesine giden birilerinin görmüş olduğu eksiklikleri kendisi gidermeye çalışmadan, hiç kimseye yardımcı olmaya çalışmadan devleti kötüleyecek şekildeki paylaşımını yanlış bulduğumdan eleştirimi dile getirdim" dediği öğrenildi.

        3

        HAPİS TALEBİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise şüpheli A.A.’nın sosyal medyada müşteki Yusuf Güney’e yönelik olarak "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaptığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminin uzlaştırma çerçevesinde kaldığı ancak taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin yapılamadığı da belirtildi.

        İddianamede şüpheli A.A.’nın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        #Yusuf Güney
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı