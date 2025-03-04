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        Yüz tanıma sistemiyle yakayı eleverdi

        Adana'da yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polislere "Kimliğim yok" dedi ancak yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 02:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 02:00
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        Yüz tanıma sistemiyle yakayı eleverdi
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        Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde yaptığı uygulamada şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şahıs, polislere kimliğinin olmadığını beyan etti.

        Bunun üzere Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheliyi muhafaza altına alarak emniyete götürdü.

        Burada yüz tanıma sistemi kullanılarak şüphelinin yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün aranan Süleyman Abül (38) olduğu tespit edildi. Hükümlü şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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