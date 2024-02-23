'Zaferin Rengi' oyuncuları konuştu
16 Şubat'ta vizyona giren, oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar'ın yer aldığı 'Zaferin Rengi' filminin galası önce İstanbul ardından Ankara'da gerçekleşti. Ünlü isimler, filmi değerlendirdi
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat'ta gösterime girdi.
Abdullah Oğuz'un yönettiği, oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar'ın yer aldığı 'Zaferin Rengi' filmi, önce İstanbul'da ardından Ankara'da galası gerçekleşti.
Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen her iki galada; iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de pek çok ünlü ismi ağırlandı.
Hikâyesi; İstanbul'un işgal edildiği 1918 - 1923 arasında geçen 'Zaferin Rengi'nde efsanevi Fenerbahçeli Galip Kulaksızoğlu'nu; Kubilay Aka, Mustafa Kemal Atatürk'e Samsun'a gitmesi için vize veren işgal kuvvetleri komutanlarından Yüzbaşı John Godolphin Bennett’i ise Yılmaz Adam Bayraktar canlandırdı.
FİLM HAKKINDA
'Zaferin Rengi'; 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan General Harington Kupası ile final yapıyor.
Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırırken, Peyker rolünde Gülper Özdemir’i izleyeceğiz. Ayrıca ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.