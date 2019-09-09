Zalim İstanbul dizisi bu akşam ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarına dönüyor. Ekranlara geldiği ilk günden beri İzleyenleriheycanla takip ettiği dizide yeni sezonda neler olacağı merak konusu. Peki Zalim İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar..



ZALİM İSTANBUL KONUSU

Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir slagonu ile yayın hayatına başlayacak Zalim İstanbul dizisinde aslen Artvinli olan zengin iş adamı Agah Karaçay’ın yeğeni Nedim için Artvin’den temiz süt emmiş bir gelin getirmek istemesi ile başlar. Agah Karaçay çok zengindir her türlü imkanı vardır ama yeğeni Nedim tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Agah Karaçay’ın güzel eşi Yeliz oldukça havalı bir İstanbul hanım efendisidir. Oğlu Cenk’i yurt dışında okutan Yeliz Agah’ın yeğeni Nedim’i ise evinde görmek istemez. Seher ise çocukları ile Agah beyin boğaza nazır yalısında işe başlar ve çocukları ile yalının müştemilatında yaşamaya başlar.



ZALİM İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Fikret Kuşkan (Agah Karaçay): Agah bey zengin, otoriter ve güçlü bir iş adamıdır. Memleketi Artvin’den yıllar önce İstanbul’a gelmiş abisinin ölümünden sonra ona söz verdiği gibi Türkiye’nin en büyük lojistik şirketini kurmuş; çok çalışmış ve çok kazanmıştır. Cenk isminde bir oğlu vardır bir de bakmak zorunda olduğu yeğeni Nedim. Nedim abisinin oğludur ve fiziksel engellidir. Aslında Agah bey endi çocuklarını çok sevse de sert duruşunu koruması gerektiği için her zaman çocuklarına mesafeli durmak zorunda kalmıştır.

Mine Tugay (Şeniz): Şeniz Agah beyin güzeller güzeli eşidir. Agah’ı elinde oynatan Şeniz dominant bir kadındır. Cemiyet hayatının önemli simalarından olan Şeniz ailenin prestijini ve prensi Cenk’i her şeyin üstünde tutar. Şeniz için kocası ve kızı her zaman oğlundan ve ailenin prestijinden sonra gelir. Hayır yapıp bunu herkesin gözüne solarak ailenin prestijini arttırmayı çalışan Şeniz ailenin prestiji ve oğlu Cenk için hayatının en ağır sırrını omuzlarında dev bir yük gibi taşır. Şeniz Agah’ın yeğeni Nedim’i kesinlikle evde istemez. Bu nedenle de Nedim’e ilaç verir ve onun kendisine gelmesini istemez; çünkü Nedim görmemesi gereken bir çok şeyi görmüş ve şahit olmuştur.

Ozan Dolunay (Cenk): Cenk Agah beyin tek oğludur bütün mirasında tek varisidir. Cenk yurt dışında eğitim almış sayısız çapkınlık yapmış ve ülkeye geri dönmüştür. Sosyetenin en yakışıklısı olan Cenk kızlar tarafından havalı ve çok yakışıklı bulunur. Yaşanan kötü olaydan sonra Cenk babasını kışkırtmak için türlü taşkınlıklar yapan sorumsuz bir gence dönüşmüştür. Yüreği paramparça olan Cenk artık omzunda ki bu büyük sırrı taşımayacak hale gelmiştir. Sonradan Cenk konağın hizmetlisi Seher’in kızına aşık olacaktır.

Berker Güven (Nedim): Nedim Agah beyin erken yaşta ölen abisinin oğludur. Daha çocukken gizemli bir şekilde çatıdan düşüp felç geçirmiştir. Agah bey Nedim’in geçirdiği kazadan dolayı hep kendini suçlamıştı. Nedim yengesi Şeniz’in itirazlarına rağmen amcası ile yaşamaya devam eder; ancak ona kuzenleri de destek olmaz. Nedim zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de yine akıl almaz bir şekilde yürüyemez. Nedim’in iyileşmesini istemeyen yengesi Şeniz yaşanan tüm kötü olayların tek sorumlusu olarak Nedim’i görür. Nedim bir çok şeyi görmüştür ve yaşananların tek şahididir. Bu nedenle Şeniz kontrollü şekilde onun iyileşmemesi için elinden geleni yapar.

Simay Barlas(Damla): Damla Agah beyin sosyal medya bağımlısı ve fenomeni kızıdır. Damla annesi Şeniz’in küçük bir kopyasıdır. Oldukça havalı bir kız olan Damla hayatın gerçeklerinden de çok uzaktır. Damla çocukluk döneminden beri kuzeni Nedim’i ucube olarak görmüş ve arkadaşlarını hiç bir zaman eve getirmemiştir. Damla büyüdükçe Nedim’e acımaya başlar. Damla en çok da babasının kendileri ile değil Nedim ile ilgilenmesine kızar.Konağın hizmetlisinin oğlu Civan ile tutuğunu koparan ve dişli bir kız olan Damla arasında bir yakınlaşma olacaktır.

Deniz Uğur (Seher): Seher sevgi dolu güçlü bir annedir. Eşi vefat ettikten sonra kayınvalidesi, iki kızı ve oğlu ile beraber yaşamaya devam etmiştir. Hayattan çocuklarının sağlıkları ve mutluluklarından başka bir şey beklemeyen Seher babasız çocuk büyüttüğü iç,n çocuklarını her şeyden sakınır; ancak İstanbul’a gelmek zorunda kalan Seher’i hayat evlatları üzerinden sınayacaktır. Seher konakta yeni işe başlayan hizmetlidir. Seher çocukları ile Agah beyin hizmetine girer ve yalının müştemilatında kalır.

İdris Nebi Taşkan (Civan): Civan Seher’in 19 yaşında ki bitirim, bıçkın delikanlı ve sorumluluk sahibi oğludur. Civan son çocuk olduğu için annesi ve babaannesinin göz bebeğidir. Babasının ölmesinden sonra evin erkeği sorumluluğunu üstüne alan Civan Okuldan sonra hem kahvede hem de tamirhanede çalışmış ve eve para getirmiştir. Serserilik yapmayan kızlar ile hiç ilgisi olmayan Civan zorda olsa liseyi bitirmiştir ve aklında üniversite yoktur. İstanbul’da çalışıp para kazanmayı düşünen Civan için İstanbul’un farklı planları vardır.

Sera Kutlubey (Cemre): Cemre Seher’in güzeller güzeli büyük kızıdır. Hemşirelik eğitimi alan Cemre kendi istediği için değil hemen para kazanmak ve ailesini geçindirmek zorunda olduğu için Hemşirelik eğitimi almıştır. Güzelliği ile her zaman dikkat çeken Cemre annesini üzmemek için her zaman sert tavırları ile erkekleri kendinden uzak tutmayı başarmıştır. Cemre Agah beyin köşkünde Nedim’in özel hemşiresi olarak işe başlar ve Nedim’in Şeniz tarafından bu hale getirildiğini anlar. Cemre İstanbul’da aşık olacaktır.

Bahar Şahin (Ceren): Ceren aklı bir karış havada zengin bir koca bulmaya çalışan ve işi gücü dümen çevirmek olan Seher’in küçük kızıdır. Güzelliğinin farkında olan Ceren güzelliğini ve çekiciliğini kullanarak her istediğini elde eder. Daha 20 yaşında olan Ceren karda yürüyüp izini belli etmeyen bir karakteri vardır. Ailesine manevi bir bağı olmayan Ceren hedeflerine ulaşmak ve hayalinde hayatı yaşayabilmek için gerekirse tüm ailesini satabilecek bir karakteri vardır. Cenk’e aşık olan Ceren Cenk ile evlenip Karaçay ailesinin lüks hayatını yaşamak ister ama bu hedefine beklediği kadar kolay ulaşamayacaktır. Babaannesi Ceren’i Karaçaylara para karşılığı Nedim ile evlenmesi için satar ama Ceren Cenk ile evleneceğini düşünmektedir.

Ayşen Sezerel (Neriman): Neriman Seher’in kaynanası çocukların da babaannesidir. Paragöz bir kadındır. Karaçaylar’a kız vererek kısa yoldan zengin olmak ister. Neriman gelini ve torunları ile Artvin’den İstanbul’a gelir.