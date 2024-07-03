Zam kök aylıklara nasıl yansıyacak?

Türkiye istatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı doğdu. Emekli işçi ve esnaf aylıkları temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamlanacak.

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Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına zam oranı ise enflasyonun altında kaldı. Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı toplu sözleşme zammına göre hesaplandı. Bu şekilde hesaplanan enflasyon farkına temmuz ayında da yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 19,31 oranında artacak.

REKLAM MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAAŞ MAKASI ÇOK AÇILDI Memur maaşları ile emekli memur aylıkları arasında her zaman bir fark olurdu. Ancak, geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapılırken, bu zam emeklilere yansıtılmadı. Söz konusu seyyanen zam tutarı ocak ayında 12.055 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında ise 14.383 TL’ye ulaştı. Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu Emekli olmayı planlayan memurlar geçen yıldan itibaren emeklilik dilekçelerini bekletmeye başladılar. Bunun sebebi de çalışırken aldıkları maaşla emekli aylıkları arasındaki makasın çok açılması.

Ocak ayında 32.860 TL olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 39.206 TL’ye, 14.740 TL olan en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’ye yükselecek. İkisi arasındaki fark ocak ayında 18.120 TL iken temmuz ayında 21.619 TL’ye çıkacak. MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK? REKLAM Maaş zamlarıyla ilgili en çok merak edilen hususlardan birini de maaş zamlarının kök aylıklara nasıl yansıyacağı oluşturuyor. Öncelikle kök aylığa açıklık getirelim. Kök aylık, herkesin tüm çalışma hayatı boyunca ödediği prim tutarı ve prim gün sayısına göre hak ettiği aylık anlamına geliyor. Emeklilerin kimisi tüm çalışma hayatı boyunca asgari ücret üzerinden kimisi asgari ücretin 5-6 katı üzerinden prim yatırıyor. Kimisi sadece 3600 prim gününe sahip iken kimisinin 12000 prim günü olabiliyor. Buna göre kök aylığı da bazı emeklilerde 30 – 40 bin liraya kadar çıkabilirken bazı emeklilerde 4-5 bin lirada kalabiliyor.

Temmuz ayında, ilk defa sigortalı çalışmaya 2008 öncesi ve sonrasında başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrasında başlayan memurların (4/c statüsünde çalışanlar) kök aylıkları yüzde 24,73 oranında artacak. Bu artış sonrasında ek ödemeler dahil kök aylığı 10.000 TL’nin altında kalanlara temmuz ayından sonra da 10.000 TL ödenecek. E – Devlet’ten emekli aylığı kontrol edildiğinde aylık tutarının yanı sıra bir de “ek ödeme” görünür. Ek ödeme daha önce uygulanmakta olan KDV iadesi kaldırıldıktan sonra emeklilere yüzde 4 oranında yapılmaya başlanan ödemeyi ifade ediyor.

Emekli aylığının 10.000 TL’ye tamamlanması uygulaması ek ödeme dahil kök aylığı zam sonrası 10.000 TL’nin altında kalanlar için yapılıyor. 8.382 TL’NİN ALTINDAKİLER 10.000 TL AYLIK ALMAYA DEVAM EDECEK REKLAM Ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.382 TL’nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler. Kök aylığı 8.383 TL ile 10.000 TL arasında olanların aylığındaki artış ise 1 lira 75 kuruş ile 1931 TL arasında değişecek.