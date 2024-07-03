Memur ve emeklilerin temmuz maaş zammı belli oldu
Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak
Giriş: 03.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:07
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73 , emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.
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