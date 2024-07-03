Son dakika: Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Son dakika: Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Memur ve emeklilerin temmuz maaş zammı belli oldu Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak

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