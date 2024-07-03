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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haziran ayı enflasyon verileriyle ilgili "Dezenflasyon süreci başladı. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:09
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        "Dezenflasyon süreci başladı"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı

        Bakan Şimşek X hesapından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

        Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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