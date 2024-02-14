ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir hayata sahip olan Tolga, umursamaz bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza vefat eder ve Tolga'ya yalnızca bir Anadol STC-16 bırakır. Tolga bu durumu anlayamaz ve sinirlenir. Sinirli bir halde arabayı kullanan Tolga öfke ile gaza yüklenince araba göğe çıkar. Daha sonra bir plaja inen Tolga aracı bir tamirciye götürür. Tolgayı görenler giyiminden konuşmasına kadar her şeyini garipserler. Tamirci ile fiyat konusunda uzlaşamayan Tolga bunun üzerine tamircinin yanında çalışmaya başlar. Tolga olan biteni anlamaya başlamıştır. 1973 yılının yaz ayına gelmiştir. Evsiz yurtsuz kalan Tolga ile Çiko ilgilenir. Tolga 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığı ile daha önceki konforlu yaşamında karşılaşmadığı birçok olay yaşayıp ders çıkaracaktır.