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        Haberler Magazin Zaman Makinesi 1973 filminin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Zaman Makinesi 1973 filminin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler?

        Zaman Makinesi 1973 filmi 14 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Komedi ve bilim kurgu türünde kaleme alınan filmin senaryosunu Kemal Kenan Ergen üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Aram Gülyüz oturmaktadır. İşte Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:33
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        Zaman Makinesi 1973 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, "Zaman Makinesi 1973 filminin konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte 2014 yılında vizyona giren Zaman Makinesi 1973 filmine ilişkin tüm detaylar...

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        ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI KİMLER?

        Gürgen Öz (Tolga)
        Seda Bakan (Yasemin, Deniz)
        Mustafa Uzunyılmaz
        Gülhan Tekin
        İrfan Kangı
        Perihan Savaş
        Sinan Bengier
        Zihni Göktay
        Ferdi Sancar
        Esvet Şahin
        Fatih Koyunoğlu
        Birsu Demir
        Can Bartu Aslan
        Damla Cangül
        Fehmi Dalsaldı

        3

        ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Zengin bir hayata sahip olan Tolga, umursamaz bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza vefat eder ve Tolga'ya yalnızca bir Anadol STC-16 bırakır. Tolga bu durumu anlayamaz ve sinirlenir. Sinirli bir halde arabayı kullanan Tolga öfke ile gaza yüklenince araba göğe çıkar. Daha sonra bir plaja inen Tolga aracı bir tamirciye götürür. Tolgayı görenler giyiminden konuşmasına kadar her şeyini garipserler. Tamirci ile fiyat konusunda uzlaşamayan Tolga bunun üzerine tamircinin yanında çalışmaya başlar. Tolga olan biteni anlamaya başlamıştır. 1973 yılının yaz ayına gelmiştir. Evsiz yurtsuz kalan Tolga ile Çiko ilgilenir. Tolga 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığı ile daha önceki konforlu yaşamında karşılaşmadığı birçok olay yaşayıp ders çıkaracaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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