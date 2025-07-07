Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL'ye yükseldi?
2025 Temmuz ayı itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Bu zam oranı, memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi. Yapılan güncelleme ile birlikte, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği yeni ücret belli oldu. Peki, 2025 Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve yapılan artışa dair tüm detaylar...
2025 Temmuz ayına ait 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Bu zam oranı, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini de etkiledi. Enflasyon farkına göre güncellenen maaş katsayısı doğrultusunda, bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Peki, Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik kaç TL oldu? Zam oranı ne kadar yansıdı? İşte, güncel bedelli askerlik ücreti ve merak edilen tüm detaylar...
2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon belli oldu ve bu kapsamda memur ve emekli memur maaşları da açıklandı; memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.
BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.
Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.