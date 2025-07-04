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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? En düşük dul ve yetim maaşı kaç TL'ye yükseldi, yüzde 25, 50, 75 oranındaki maaşlar ne kadar oldu?

        Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz dul ve yetim aylığı kaç liraya yükseldi?

        TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve memur maaş katsayısı güncellendi. Bu gelişmeyle birlikte, Temmuz 2025 itibarıyla dul ve yetim aylıkları başta olmak üzere birçok sosyal yardım kaleminde artış gerçekleşecek. Yeni zam oranlarına göre, eşinden veya anne-babasından maaş alan vatandaşların alacakları aylıklar da yeniden belirlendi. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte kalem kalem güncellenmiş maaşlar ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:42
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        TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve memur maaş katsayısı belli oldu. Bu kapsamda Temmuz ayından itibaren başta dul ve yetim maaşı olmak üzere diğer sosyal yardımlar da bu oranda artacak. Peki, 2025 Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Eşinden ve anne babasından maaş alanların aylıkları kaç lira oldu? İşte, zamlı maaş oranları...

        2

        DUL VE YETİM MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        En düşük emekli aylığı 14.469 liradan 16.881 liraya yükselecek. Dul ve yetim aylıkları da buna bağlı olarak artacak.

        3

        EŞİNDEN YÜZDE 50 VE YÜZDE 75 ORANINDA AYLIK ALANLARIN MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

        En düşük emekli aylığına tabi eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.234,50 TL’den 8.440,50 TL’ye, yüzde 75 oranında dul aylığı alanların maaşı da 10.851,75 TL’den 12.660,75 TL’ye yükselecek.

        4

        ANNE BABASINDAN AYLIK ALANLARIN MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

        En düşük emekli aylığına tabi anne-babasından yüzde 50 oranında yetim aylığı alanların maaşı 7.234,50 TL’den 8.440,50 TL’ye, yüzde 25 oranında yetim aylığı alanların maaşı da 3.617,25 TL’den 4.180,45 TL’ye çıkacak.

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