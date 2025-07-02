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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2025 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak?

        Zamlı memur maaşı 2025: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammını belirleyecek son enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Ocak-haziran dönemine ait verilerle belirlenecek maaş artışına, toplu sözleşme zammı da eklenecek. Öğretmenden hemşireye, polisten doktora kadar milyonlarca kamu çalışanı, yeni maaşlarını merakla bekliyor. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte memur zammında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:48
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        Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK verisiyle netleşecek. 6 aylık enflasyon farkının belirleneceği haziran ayı verisi, memur maaşları için kritik önemde. En düşük memur maaşından, öğretmen, doktor, polis ve hemşire maaşlarına kadar tüm kalemlerde yeni rakamlar için sadece bir adım kaldı. Peki, 2025 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

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        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

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        Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

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        Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda. Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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