Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK verisiyle netleşecek. 6 aylık enflasyon farkının belirleneceği haziran ayı verisi, memur maaşları için kritik önemde. En düşük memur maaşından, öğretmen, doktor, polis ve hemşire maaşlarına kadar tüm kalemlerde yeni rakamlar için sadece bir adım kaldı. Peki, 2025 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...