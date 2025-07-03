Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı memur maaşları ayın kaçında hesaba yatacak?

2025 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.