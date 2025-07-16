2025 Temmuz zamlı SED ödemeleri hesaba geçiyor! e-Devlet SED sorgulama ekranı
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını desteklemek amacıyla her ay düzenli şekilde yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Temmuz ayı hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi destek, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte zamlı olarak yatırıldı. Peki, 2025 Temmuz ayı zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte, son gelişmeler ve e-Devlet SED sorgulama ekranı...
Geçim sıkıntısı yaşayan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Temuz ayı ödemeleri hesaba geçti. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bu ay SED yardımlarına da zam yapıldı. Peki, SED ödemeleri kaç liraya yükseldi, kimler SED desteğinden faydalanabilir? İşte, detaylar...
ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
2025 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Temmuz SED ödemeleri, 16 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Temmuz'a yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
TEMMUZ AYINDA 1 MİLYAR 401 MİLYON TL TUTAR ÖDENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunduklarını belirtti.
SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin 8 bin 198 liraya yükseldiğinin altını çizerek, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.