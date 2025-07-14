2025 Temmuz zamlı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, 2025 Temmuz ayında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen ödemeler, memur maaş kat sayısının artmasından dolayı zamlı olarak yatacak. Peki, Temmuz 2025 zamlı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve SED ödemeleri sorgulama ekranı...
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken veya ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Temmuz ayı ödemeleri araştırılıyor. Memur maaş kat sayısından dolayı bu ay zamlı yatacak olan ödemeler, düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Temmuz ayındaki SED ödemeleri ne zaman yapılacak, zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte merak edilen tarih ve detaylar…
ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
2025 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Temmuz SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Haziran ayında SED ödemeleri 16 Haziran tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
HAZİRAN AYINDA 1 MİLYAR 227 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.