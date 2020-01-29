Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyonZemheri 3. bölüm tanıtımları: Firuze ve Ayaz arasında büyük hesaplaşma!

Firuze ve Ayaz arasında büyük hesaplaşma!

Show TV'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Zemheri, bu akşam 20.00'de 3. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Zemheri’nin 3. bölüm tanıtımları...

Zemheri
HABERTURK.COM

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri bu akşam heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşar. İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir.

Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır. Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır. Kaderin iki masum âşıkla işi henüz bitmemiştir.

Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.

Zemheri, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Zemheri’nin 3. bölüm tanıtımları;

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo 3. son bölüm izle: Büyük çıkmaz! Ramo 4. yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYONRamo 3. son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölüm: Hızır, hainleri enseledi! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONHızır, hainleri enseledi!
28 Ocak reyting sonuçları! Salı reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON28 Ocak reyting sonuçları!
Kadın 80. son bölüm! Kadın 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONKadın 80. son bölüm!
Hekimoğlu 5. son bölüm! Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONHekimoğlu 5. son bölüm!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm!
Ramo 4. bölüm fragmanı: Seni öldürmeye yemin ettim Ramo! Ramo yeni bölüm detayları
TELEVİZYON"Seni öldürmeye yemin ettim Ramo!"
Tutunamayanlar yeni bölümü ne zaman? Tutunamayanlar neden yok? TRT1'den açıklama
TELEVİZYONTutunamayanlar yeni bölümü ne zaman?
Tutunamayanlar bu akşam var mı, yok mu? Tutunamayanlar dizisi hangi gün? 28 Ocak TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYONTutunamayanlar bu akşam var mı?
Survivor 2020 yarışmacı kadrosu belli mi? Survivor ne zaman başlar?
TELEVİZYONSurvivor ne zaman başlayacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X