Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor? Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? Soruları dizinin bu akşam 1. bölümüyle ekranlara gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılan "Zengin ve Yoksul" dizisi Geçim derdiyle başa çıkmaya çalışan Berringiller ve zengin akrabaları Erdemliler etrafında olay döngüsü yaşanacak. Dizinin başrolünü ise Berrin karakteriyle Binnur Kaya ve Karan karakteriyle Gökhan Alkan paylaşıyor. İşte Zengin ve Yoksul dizisinin oyuncuları...

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



BİNNUR KAYA: BERRİN



40'lı yaşlarındaki Berrin, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş inatla, ısrarla mücadele eden bir kadın. Kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. İki kızı bir de ömrünü boşa adadığını düşündüğü bir kocası var. Kızlarını iyi ve yüksek itibarlı evlilik yapmasını bir inat meselesi haline getirmiş; kendi gençliğinin ödeşmesini onlarla yapacakmış gibi ihtiraslı bu konuda. Erdemli ailesinin kendisini küçümseyen, aşağılayan davranışlarını, üstünden ılık bir su gibi akıtıyor; sinirlerine ve duygularına hakim oluyor ve geçiştiriyor. Sonra bütün öfkesini arkalarından kusuyor. Onu hayata bağlayan, yaşam enerjisini veren şey bu neredeyse.

GÖKHAN ALKAN: KARAN



25 yaşında yakışıklı karizmatik bir genç. Ciddi ve ağırbaşlı görüntüsünün altında eğlenceli, esprili bir yanı var. Ailesinin biricik oğlu. Özenle, sevgiyle ama şımartılmadan, adil ve vicdanlı olması öğütlenerek büyütülmüş. Yurtdışında okuduğu için ailesinin başına gelen felaketlerden haberi olmamış. Karan'ın kalbi intikam ateşi ile dolu. Ancak, intikamı ve aşkı arasında kalacak...

OSMAN SONANT: AZİZ ERDEMLİ

40'lı yaşlarda kendine iyi bakmış, sert görünümlü, kararlı... İş ve özel hayatında kural tanımaz bir adam. Babasından devraldığı şirketi büyütmüş, İstanbul'un sayılı şirketlerinden biri yapmış. Eşi Meral'i görür görmez vurulmuş, kadının statüsüne bakmadan, ailesinin bütün itirazlarına rağmen evlenmiş. Sadakat, Aziz'in sahip olduğu bir meziyet değil. Hayattaki en büyük zaafı biricik kızı Aleyna.

DAMLA COLBAY: AYSEL

Aysel 22 yaşında, çocukluktan beri annesinin zengin akrabalarının karşısında eğilip bükülmesinden, onun yerine utanmaktan fazlasıyla hassaslaşmış, sevgisinde de öfkesinde de çok şiddetli bir genç kadın. Melonkolik bir yapısı var. Gururunu her şeyden çok önemsiyor. Başkalarının üstüne basılarak elde edilecek bir başarıdansa hayal kırıklığına uğramayı tercih ediyor. Temiz bir vicdana sahip olmak, konfor sahibi olmaktan daha önemli onun için.

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ KONUSU

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor. Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?

ZENGİN VE YOKSUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarının yeni dizisi Zengin ve Yoksul İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çekiliyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.