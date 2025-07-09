Zeynep Bastık'a doğum günü partisi

Zeynep Bastık, 32'nci yaşına girdi. Şarkıcı, doğum gününü sevgilisi Serkay Tütüncü ve yakın arkadaşlarının yer aldığı bir parti ile kutladı.

Doğum günü partisi için kafasına büyük bir çiçek takan Zeynep Bastık, göğüs dekolteli bir elbise giydi.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın doğum gününü; "Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengeciğim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun" sözleriyle kutladı.