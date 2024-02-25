Zeynep Bastık: Depremden korkuyorum
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 şehrimiz yıkıma uğradığı depremden sonra İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı Ali Can Ayyıldız ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sevgilisiyle birlikte kahvaltıya gittiklerini söyleyen Bastık, yeni şarkı çıkaracağını söyleyerek, "Yeni parça çıkacak. Onun hazırlığı var. Bir yandan konserler devam ediyor" dedi.
"ORADA SAKİN BİR HAYATIM VAR"
İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık; "Orada sakin bir hayatım var. Hiçbir şeyi düşünmeyip bir meditasyon gibi kafamı dinliyorum" dedi.
30 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin "Organik tarım gibi bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Orada projelendirmeyi düşünüyorum. Büyük bir alan ve işlemesi lazım" yanıtını verdi.
"DEPREMDEN KORKUYORUM"
Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 şehrimiz yıkıma uğradığı depremden sonra İstanbul'u terk ettiği iddiaları hakkında yeni açıklamalarda bulunan Zeynep Bastık; "Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi. Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada. Bana iyi geliyor Urla. Keyif de alıyorum orada yaşamaktan" ifadelerini kullandı. Bastık, ayrıca gazetecilerin "14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yaptınız?" sorusunu ise; "Bizim 14 Şubat ile ilgimiz yok. Bize her gün sevgililer günü" şeklinde cevapladı.
"YOĞUN BİR DEPREM KORKUSU YAŞADIM"
Öte yandan; daha önce sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık; "İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti; "Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık."
Sosyal medya hesabından 40 milyon TL'ye satın aldığı lüks evinden paylaşımlar yapmıştı. Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.