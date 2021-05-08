Soluğu pazarda aldılar: Çok heyecanlandık 0:00 / 0:00

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17 Mayıs'a dek sürecek olan tam kapanma döneminde evden dışarı adım atmayan Zeynep Beşerler ile kardeşi Derya Beşerler, pazarın kurulmasını fırsat bilip, alışverişe çıktı.

O anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Derya Beşerler, ablasının pazar halini de yayınladı.

"ÇOK HEYECANLANDIK"

Yaşadıklarını anlatan Beşerler, konuyla ilgili, "Pazar oldukça zor geçti. Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik... Bayağı mücadele ettik ama iyi sebzeler aldık. Çok maceralıydı. Pazarda çok heyecanlandık. Paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Emir İçgören ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kerem adında bir oğlu olan Zeynep Beşerler ise, "İnsan gördük. Çok güzeldi" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.