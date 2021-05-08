Soluğu pazarda aldılar: Çok heyecanlandık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosZeynep Beşerler ile Derya Beşerler soluğu pazarda aldı: Çok heyecanlandık - Magazin haberleri
ABONE OL

Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler soluğu pazarda aldı

Zeynep Beşerler ile kardeşi Derya Beşerler, pazarda alışveriş yaptıkları anları Instagram'dan yayınladı. İkili, "Çok heyecanlandık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi" ifadelerini kullandı

Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler soluğu pazarda aldı: Çok heyecanlandık - Magazin haberleri
Soluğu pazarda aldılar: Çok heyecanlandık
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

17 Mayıs'a dek sürecek olan tam kapanma döneminde evden dışarı adım atmayan Zeynep Beşerler ile kardeşi Derya Beşerler, pazarın kurulmasını fırsat bilip, alışverişe çıktı.

O anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Derya Beşerler, ablasının pazar halini de yayınladı.

"ÇOK HEYECANLANDIK"

Yaşadıklarını anlatan Beşerler, konuyla ilgili, "Pazar oldukça zor geçti. Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik... Bayağı mücadele ettik ama iyi sebzeler aldık. Çok maceralıydı. Pazarda çok heyecanlandık. Paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Emir İçgören ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kerem adında bir oğlu olan Zeynep Beşerler ise, "İnsan gördük. Çok güzeldi" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pelin Öztekin'den Rasim Öztekin paylaşımı: Artık '8' uğursuz- Magazin haberleri
FİSKOS"Artık '8' uğursuz"
Erdinç Gülener: Tam üç yıl geçmiş üstünden... - Magazin haberleri
FİSKOS"Tam üç yıl geçmiş üstünden..."
Nazlı Kurbanzade: Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim - Magazin haberleri
FİSKOS"Kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim"
Işıl Yücesoy anneanne oldu - Magazin haberleri
FİSKOSUsta oyuncunun torun sevinci
Çağla Şıkel: Tüm yarışım kendimle - Magazin haberleri
FİSKOS"Tüm yarışım kendimle!"
Songül Karlı: Ben hep güzeldim! - Magazin haberleri
FİSKOS"Ben hep güzeldim"
Ceyda Ateş: Kendimi çok güçlü hissediyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Kendimi çok güçlü hissediyorum"
İbrahim Büyükak: Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz"
Ebru Şallı: Pars geçer diye düşünüp, ağrılarını söylememiş - Magazin haberleri
FİSKOS"MR çekilince dünya başıma yıkıldı"
Kalben'den takipçisine olay yanıt! "Zayıflasan on numara kadınsın..." - Magazin haberleri
FİSKOSKalben'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu