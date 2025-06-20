Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 9 Ekim 2024'te Efe Ş'nin (19) ehliyetsiz kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) çarpmıştı.

Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Efe Ş. (19) ise duruşmaya katılmadı.

"SAĞ ŞERİDE GEÇEBİLİRDİ"

Baba Yetkin Sarıkaya, sanığın hızlı gittiğini öne sürerek, "Olayda olası kast vardır. Sanık, kaza anında kornaya, frene basabilirdi ya da o an boş olan sağ şeride geçebilirdi.

Bunları yapmamıştır, olay yerinden firar etmiştir. Kazadan sonra 112'yi aramamıştır. Bunun yerine çevresi geniş olan babasını aramıştır" diye konuştu.