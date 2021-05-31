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Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişiden Arnavutluk uyruklu 19 yaşındaki Serxho Sharra öldü. Olayın ardından kaçan şüpheliler aranıyor

Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, Zeytinburnu'nda akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 Temmuz Meydanı'nda yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar arasında yaşanan kavgada B. M. ve Arnavutluk uyruklu Serxho Sharra (19) isimli kişiler bıçaklandı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla yaralanan Serxho Sharra kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serxho Sharra'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B. M.'nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri yaşananlar sonrası olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.

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