DHA'nın haberine göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Semra ve Erkan Çalışkan çiftinin 6 gün önce evden çıkan zihinsel engelli kızları Zerda Çalışkan, geri dönmedi. Polis ve jandarma ekipleri, Zerda Çalışkan'ı bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen anne Semra Çalışkan, "Kızım yüzde 50 zihinsel engelli, daha önce hiç ortadan kaybolmamıştı. Kendisinden 6 gündür haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmesinden endişe diyoruz. Kızım kaçırılmış da olabilir. Polise ve jandarmaya haber verdik. Kızımı görenler ya da nerede olduğunu bilenler, insanlık namına polisi arasın. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.