Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Zimmetine 567 bin lira geçirdi: Sahte diplomalı belediye personeli için karar | Son dakika haberleri

        Zimmetine 567 bin lira geçirdi: Sahte diplomalı belediye personeli için karar

        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı şirkette, çalışanların maaş ödemelerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, her ay kendisine fazla maaş ödemesi yaptığı, sahte üniversite diploması ile yüksek maaş alarak 2 yılda zimmetine 567 bin lira geçirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar blli oldu. Çiğdem B. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 625 bin lira para cezasına çarptırıldı. Genç kadın karara itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı tespit edildi.

        Olayın ortaya çıkmasının ardından şirket tarafından yapılan incelemede, Çiğdem B.’nin işe giriş sırasında belirttiği gibi üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı.

        2

        17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

        Şirketin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturmasında görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çiğdem B.'nin fazla maaş ödemeleri, üniversite diplomasından kaynaklı oluşan maaş farkları ve diğer ödemelerle toplam 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

        Soruşturmanın ve bilirkişi raporlarının ardından Çiğdem B. hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DİPLOMASI SAHTE ÇIKTI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin işe başvuru evrakı arasında bulunan lisans diplomasındaki üniversitede yapılan araştırmada, Çiğdem B. adlı bir mezun bulunmadığının belirtildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin maaşını ilköğretim personeli için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

        3

        İFADESİNDE "TALİMAT ALDIM" DETAYI

        İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekaleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi" dedi.

        4

        Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Çiğdem B., suçlamaları kabul etmedi. Çiğdem B., şirkete herhangi bir üniversite diploması sunmadığını, çalışmaları nedeniyle üniversite mezunu yevmiyesi üzerinden maaş aldığını, bahsedilen 567 bin liralık tutarın ise yanlış olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

        Çiğdem B., kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan, suçu değişik zamanlarda katılan kuruma karşı birden fazla kez zincirleme şekilde işlediğinden dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanığa ayrıca 625 bin lira adli para cezası verildi. Çiğdem B., avukatları aracılığıyla verilen cezaya itiraz etti. Diğer yandan Çiğdem B.'nin, olayın yargıya yansımasının ardından işinden ayrıldığı öğrenildi.

        #Antalya
        #Konyaaltı Belediyesi
        #sahte diplomalı personel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor