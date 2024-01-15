TTK´ye kurayla alınan işçilerden 373'ü iş başı yaptı (2)- Yeniden TÜRKİYE TaşkömürüKurumu´nda (TTK) çalıştırılmak üzere yapılan kuradan çıkan 2 bin kişiden sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu. 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 işçi bugün itibariyle iş başı yaptı.

TÜRKİYE TaşkömürüKurumu´nda (TTK) çalıştırılmak üzere yapılan kuradan çıkan 2 bin kişiden sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu. 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 işçi bugün itibariyle iş başı yaptı.

TTK´de yeraltı 'pano-ayak üretim işçiliği' bölümünde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın müjdesi sonrası 13 ve 20 Ekim 2023'te, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük´te kura çekimleri yapıldı. Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı pano-ayak üretim işçisi ile yedek liste belirlendi.

373 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 yeni maden işçisinin çalışacağı müesseseler belli oldu. TTK´nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla birlikte 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan 373 yeni madenci bugün itibariyle iş başı yaptı.

`GRUPLAR 3 AY İÇİNDE TAMAMEN BAŞLAMIŞ OLACAK´

İşçi alımının 3 gruba bölündüğünü belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "İlk önce A grubu, devamında bir dahaki ayın 15´inde B grubu, ondan sonraki ayın 15´inde de C grubu başlamak üzere 3'e bölündü. Şu an itibariyle TTK´ya A grubu altında 373 arkadaşımız işbaşı yaptı bugün. Devamında da diğer arkadaşlarımız 3 ay içinde tamamen başlamış olacak. Devam eden süreçlerin içinde de yine sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturması devam eden diğer arkadaşlarımız da çağırılacaklar" dedi.

`SÜRECİN UZATILMASI DOĞRU OLMAZ´

Yedeklerin hala çağrılmadığını ifade eden Yeşil, "Burada en önemli şey yedeklerin hala çağrılmamış olması. Çünkü sağlık muayenelerinden ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen arkadaşlarımızın yerine yedeklerinin çağrılması bekleniyor. Şu an kamuoyundaki algı o yönde. Bizim de talebimiz bu yönde. Çünkü TTK´dan 2023 yılı itibariyle 309 arkadaşımız emekli oldu. Henüz 2024´ün birinci ayında, 127 arkadaşımız bugün itibariyle kurumdan ayrıldı. Zaten işçi açıklarımız fazla. Devam eden süreçte de sürecin bu kadar uzatılması çok da doğru olmadı" diye konuştu.