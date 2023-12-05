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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 17. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:10
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 17. gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

        Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler, aramalarına Erdemir Limanı bölgesinde yoğunluk veriyor.

        "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı arama çalışmalarına destek vermek için "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" de Karadeniz Ereğli Limanı'na ulaştı.

        Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un gerçekleştireceği işlemler, dalgıçların çalışmaları ve yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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